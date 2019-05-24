Выходные в Финляндии 25—26 мая: Барахолка в масштабах города, высококлассные фокусы и мультикультурализм

Несмотря на дождь, в этот уик-энд в Финляндии будут официально встречать лето танцами и музыкой. В Хельсинки украсят цветами даже фонарные столбы и позовут в гости музыкантов со всего мира.

Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Выходные в Финляндии будут дождливыми, столбик термометра поднимется до 15 градусов Цельсия на юге страны и до 10 – 11 градусов в центральных регионах.

В Хельсинки с 23 по 26 мая проходит традиционный фестиваль «Прекрасный Хельсинки». В центре города разместились 27 произведений из цветов. Впервые работы флористов будут представлены в трех крытых рынках: на площади Хиеталахти, на Старом крытом рынке и в Хаканиеми. На бульваре Эспланада цветами будут украшены фонарные столбы – авторы участвуют в конкурсе на лучшую композицию. А на открытой сцене Эспланады 25 мая с 13 до 15 часов будут выступать джазовые биг-бенды.







В Кафедральном соборе в субботу состоится бесплатный концерт. Финские вокалисты выступят вместе с американским хором Colgate University Chorus. Начало в 19:00.

На Ледовой арене 24 и 25 мая представят шоу The Illusionists: Direct from Broadway. Семь мастеров в рамках своего европейского тура продемонстрируют захватывающие трюки и необычные фокусы. В субботу показы состоятся в 16 и 20 часов. Билеты стоят от 69 евро.

25 мая жители финской столицы устроят День уборки. Горожане выставят на продажу одежду, обувь, игрушки, велосипеды и книги, чтобы дать им вторую жизнь. Адреса «гаражных распродаж» можно найти на сайте.

25 и 26 мая Хельсинки будет принимать «Весь мир в гостях». Площадками для одного из крупнейших фестивалей Финляндии станут парк Кайсаниеми и площадь Раутатиентори возле железнодорожного вокзала. В субботу веселиться будут с 11 до 21 часа, в воскресенье – до 19. Бразильский коллектив Liniker e os Caramelows, солист которого стал одним из первых в Бразилии певцов-трансгендеров, исполнит смесь фанка и фолк-попа в парке Кайсаниеми в воскресенье в 18:00. В рамках фестиваля выступят также турецкие, испанские, индийские и кубинские музыканты. А детей ждет специальная программа с мастер-классом тайских танцев, выступлениями клоунов и «тихой дискотекой» в наушниках.

В Хамине в субботу устроят выставку-продажу коллекционного оружия. С 10 до 16 часов в Бастионе Хамины будут представлены образцы старинного оружия, тематические книги, ножи, военная униформа. Билет для взрослых обойдется в 10 евро, детям вход бесплатный.

В Котке 26 мая состоится кросс по природной тропе Санталахти. Участники смогут выбрать дистанцию 6 км или 16 км. Преодолев первый этап по прибрежной полосе, можно завершить соревнование или продолжить его на второй части маршрута длиной 10 км по лесной местности. Для детей создан специальный маршрут длиной 1,5 км.

В эти выходные в Иматре будут встречать лето. В пятницу устроят конкурс рисунков на асфальте и покажут детское шоу. В субботу в 11:00 приветствием мэра города откроется танцевально-цирковая программа на пешеходной улице Koskenparras, а в 13:00 выступит духовой оркестр.

По случаю 90-летия ГЭС Иматры с 14:30 до 17:00 будет открыт проход по стене дамбы к зданию ГЭС, где посетителей ждет выставка фотографий и виртуальный тур по гидроэлектростанции. В 18:00 начнется шоу порогов Иматранкоски.

Летний сезон открывают и в Турку. С 23 по 26 мая проходит фестиваль, в котором принимают участие музеи, рестораны, городские организации и частные предприятия. В субботу с 10 до 16 часов по замку Турку будут устраивать экскурсии, в том числе и на русском языке. В воскресенье с 13:45 до 15:00 карнавальное шествие Samba пройдет от F?ri к Forum Marinum. Оба дня в 19:00 в Vaakahuoneen Paviljonki в исполнении музыкантов будет звучать эстрадная музыка, рок и танго.

Коувола в эти выходные примет международную ярмарку, которая все лето будет кочевать из города в город. В субботу торговля в районе улицы Torikatu будет идти с 10 до 20 часов, в воскресенье – до 18 часов. Покупателей ждут деликатесы и товары ручной работы из 35 стран.

Куда пойти в Петербурге 24-26 мая: День города, парады на Невском, фейерверк, «Классика на Дворцовой» и еще полсотни событий

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»