Полиция разрешила Смольному использовать нацистскую аббревиатуру SS в мирных целях

Центр противодействия экстремизму ГУ МВД Петербурга и области оценил степень опасности официального использования аббревиатуры SS. Проверить на приверженность к нацистской символике подотчетный Смольному институт мировых судей просил петербуржец Павел Дорош.

Как следует из ответа Центра «Э», в ведомство из городской прокуратуры поступило обращение о допустимости присвоения официальных адресов электронной почты с аббревиатурой «SS» судебным участкам.

Путем нехитрых изысканий полиция пришла к единственно верному выводу о том, что аббревиатура означает «секретарь суда». «В данном случае она не имеет отношения к сочетанию «SS», которое применялось в Германии для обозначения войск «отрядов охраны» (Schutzstaffeln), – приговорил жалобу петербуржца врио начальника Центра противодействия экстремизму Александр Мучкин. Он подчеркнул, что к нацистской символике относятся знамена, значки, атрибуты униформы, приветствия и пароли, воспроизводящие атрибутику Национал-социалистической немецкой рабочей партии и Фашистской партии Италии.

Судебными участками ведает комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного. Электронные адреса для мировых судей, их секретарей и помощников генерировал комитет по информатизации и связи Петербурга.





