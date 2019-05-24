Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа. Ему грозит 175 лет тюрьмы

Американское министерство юстиции выдвинуло обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по семнадцати новым эпизодам. Об этом 23 мая сообщается на сайте ведомства.

Ассанжу предъявляют обвинения в незаконной публикации имен секретных источников. Речь идёт, по данным Минюста, о журналистах, религиозных лидерах, правозащитниках из Ирака и Афганистана, которые сотрудничали с США. Также основателю WikiLeaks вменяют сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Челси Мэннингу в получении доступа к секретным документам, связанным с нацобороной США. По данным следствия, Ассанж активно начал запрашивать секретную информацию с конца 2009 года.

По каждому из пунктов обвинения ему грозит 10 лет лишения свободы — итого 170 лет. Кроме того, по ранее предъявленному обвинению в заговоре с целью компьютерного взлома Ассанж может получить пять лет — таким образом, всего основателя Wikikeaks могут упрятать за решетку на 175 лет. Ранее вслед за США Ассанжа запросила выдать Швеция.





