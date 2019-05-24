Специалисты выяснили, кто убил лебедя в Гатчинском парке

Судветэкспертиза Петербургской ветакадемии установила, что самка лебедя в Гатчинском парке в Ленобласти погибла в результате нападения бродячей собаки. Об этом изданию 47news 23 мая сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Гатчина».

Напомним, белая лебедь погибла в Дворцовом парке Гатчины в ночь с 10 на 11 мая. Ее тело со свернутой шеей нашли сотрудники музея. Изначально подозревали, что виноват в гибели птицы человек.

Как выяснилось, лебедь высиживала яйца — их забрали в инкубатор, о потомстве птицы заботятся специалисты Дворцовой фермы. Овдовевшего после гибели подруги лебедя решили не переводить в парковый павильон, а оставили в береговых зарослях.





