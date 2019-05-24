Свиньи против рыб. Впадающие в Неву реки пенятся от навоза, живность умирает от кислородного голодания

Унавоженные притоки Невы на юго-востоке от Петербурга стали местом мора рыбы и пыток для дачников. Отвратительный запах привлек внимание Росприроднадзора.

О мучениях садоводов 23 мая сообщает 47News. Реки Иголинка, Войтоловка и Мга пенятся и пахнут навозом, вода поменяла цвет, а к берегу прибивает мертвых миног и ершей.

Наличие в водоемах пены подтвердили в Госэконадзоре Ленобласти, 24 мая произвести замеры в Кировский район едут сотрудники Росприроднадзора. Реки объединяет слив со свиноводческого комплекса «Восточный» в Тосненском районе. Управляющая им компания принадлежит датскому холдингу Rurik A/S. Официально пока не подтверждалось, что проблемы рек связаны именно с этим комплексом.





