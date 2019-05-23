СМИ: Германия заменит посла в России на бывшего разведчика. В Москву едет доверенное лицо министра обороны ФРГ

Германия собирается заменить посла в Москве — вместо Рюдигера фон Фрича этот пост может занять бывший разведчик Геза Андреас фон Гейр. Об этом 23 мая пишет Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Издание уточняет, что фон Гейр считается доверенным лицом министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен. Именно он с 2014 года координировал контакты чиновницы во время заграничных поездок. До этого фон Гейр занимал пост вице-президента Федеральной разведывательной службы (аналог российской Службы внешней разведки).

По данным Der Spiegel, у предполагаемого нового посла налажены контакты с российскими коллегами, он не раз посещал Москву в составе различных делегаций. Отметим, нынешний посол фон Фрич занимает свой пост с 2014 года, до этого был послом Германии в Польше и руководил департаментом экономики и устойчивого развития МИД Германии.





