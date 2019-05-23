Глава «Роскосмоса» Рогозин рассказал, как из ракет делают трамваи

Металл от отработанных частей ракет используется при производстве трамваем. Об этом 23 мая во время выступления в МГУ рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет «Интерфакс».

«51% всего парка трамваев в нашей стране — это "Роскосмос". Когда я это узнал, я понял, что это интересная тема, потому что это позволяет использовать металл, который у нас использовался до этого. Скажем, отделяемые части ракет... Зачем их переплавлять в металл, отдавать их куда-то еще? Мы как раз направляем его туда, из этого металла делаем корпуса трамваев», – заявил Рогозин.

Отметим, в состав «Роскосмоса» входит Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, филиал Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева). Предприятие, в том числе, строит трамваи. Ранее в госкорпорации уже анонсировали создание медицинского беспилотного трамвая для российских регионов — элементарное обследование можно будет пройти по дороге на работу.





