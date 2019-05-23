За попытку поджога дома губернатора Волгоградской области задержан криминальный авторитет. Исполнитель преступления дал показания на камеру

Главного фигуранта дела о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова задержали в Москве оперативники региональных МВД и УФСБ 23 мая. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Задержанный Евгений Ремезов, как считают в СК, носил статус криминального авторитета. В ближайшее время его перевезут в Волгоград. Всего по делу проходят пятеро фигурантов. Двое сейчас отбывают наказание за нападение на волгоградского бизнесмена, ещё один лишен свободы в США за преступление, совершённое на территории этого государства.

По данным следствия, в 2003 году Ремезов заключил договор аренды почти 16,5 тысяч кв.м. на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям, получая взамен «колоссальную прибыль». Глава региона Андрей Бочаров попытался вернуть в бюджет прибыльные активы.

Когда все судебные тяжбы были проиграны, Ремезов, по версии следствия, решил устранить неугодного чиновника. Совершить преступление он поручил своим приятелям, сам в это время уехал в США для создания алиби.







16 ноября 2016 года неизвестные проникли на территорию дома главы региона и попытались поджечь одну из стен. Попытка оказалась неудачной, бутылка с зажигательной смесью ударилась об стену, огонь практически сразу потух. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ч. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности). Попытку поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Исполнитель преступления показал следователям, как перелезал через забор и рассказал, что сообщники ждали его неподалеку.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается. Причем в СК уточнили, что получили данные и о других «дерзких преступлениях» группировки: «уничтожение павильона, установленного без согласования Ремезова на его коммерческой территории, избиение одного из руководителей муниципального предприятия «Центральный рынок», с которым в тот момент велись судебные тяжбы, а также вмешательство в бизнес-конфликты приятеля лидера группы, проблемы которого тоже решались исключительно силовыми приемами: путем причинения тяжких телесных повреждений потерпевшим и сожжения их дорогостоящего имущества», – говорится в релизе следователей.