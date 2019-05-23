Администрация Василеостровского района: «Добродомик», в котором бесплатно кормят пенсионеров, никто не закрывал

В администрации Василеостровского района прокомментировали закрытие кафе «Добродомик» на Детской улице. Как пояснили чиновники, они не просили менеджеров прекращать работу заведения, более того, не собирались и штрафовать.

По словам начальника отдела потребительского рынка Любови Ткаченко, днём в администрацию позвонила женщина, которая сообщила, что отравилась после обеда в этом кафе. «Мы вышли с проверкой и нашли нарушения по части благоустройства (санитарное состояние мы не можем проверять). На фасаде было граффити, рядом со входом мешок с мусором, на стене висела гирлянда», – пояснила Ткаченко. По её словам, сотрудница, участвовавшая в проверке, заметила, что со стола не убирается посуда, а повар и официант ходят без колпаков, на что и обратила внимание администратора — владелицы на месте не было.

«Мы не имеем права закрывать заведения, и, конечно, сотрудники такого не говорили. Возможно, произошёл испорченный телефон из-за того, что хозяйка кафе была в отъезде», – добавила она. В администрации сообщили, что лояльно относятся к добросовестными предпринимателям.

«До понедельника им дали время на устранение нарушений и предоставление документов. Но обычно при нарушении в первый раз предпринимателей не штрафуют, а, если это возможно, выносится предупреждение», – добавили чиновники.







Ранее «Фонтанка» писала, что основатель кафе «Добродомик» Александра Синяк пожаловалась на закрытие собственного благотворительного кафе на Васильевском острове.

Кафе «Добродомик» 27-летней Александры с ноября 2017 года бесплатно кормит обедами пенсионеров. Ежедневно туда приходит более 200 человек.