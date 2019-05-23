«Давайте сделаем "Ноев ковчег"». Рогозин рассказал, когда Россия высадит на Луну человека

Первый пилотируемый полет к Луне должен состояться в 2029 году, а в 2030-м на поверхность спутника Земли ступит нога россиянина. Как пишет «Коммерсантъ», об этом 23 мая заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время выступления в МГУ.

Глава «Роскосмоса» также предложил вспомнить Ветхий завет и отправить в космос свой «Ноев ковчег».

«Давайте сделаем аппарат "Ноев ковчег", поместим туда и растения из коллекции МГУ, и что-то еще, посмотрим, что происходит с этими живыми организмами в условиях дальнего космоса», – сказал Рогозин ректору МГУ Виктору Садовничему.

Тот возражать не стал. Отметим, на МКС давно проводятся опыты с растениями — в частности, недавно космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин установили в модуле «Рассвет» специальную аппаратуру, позволяющую выращивать болотную траву в космосе.

В 2010 году провезенная на станцию контрабандой пшеница дала урожай. В 2015 году астронавты NASA смогли поужинать выращенным в космосе салатом. В 2016-м на МКС впервые в истории распустился цветок. В 2018-м было объявлено, что в российском сегменте станции появится «витаминная космическая оранжерея».





