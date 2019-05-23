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Общество
23.05.2019 22:26
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«Употребляя часто слово "мать"!» Автор, которого называют «Бастрыкиным», продолжает писать «эзотерику» про Навального

На сайте Stihi.ru обновилась страница «польского поэта Станислава Струневского», которого журналисты ранее опознали как главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. На свежие публикации 23 мая обратил внимание сотрудник ФБК Алексея Навального Руслан Шаведдинов. 

Напомним, еще в 2017 году «Медуза» писала о том, что под псевдонимом «Станислав Струневский» якобы выступает Бастрыкин.  Уже тогда значительная часть творчества «польского поэта, известного в узких кругах» (так он сам себя определял на сайте Stihi.ru) была посвящена оппозиционеру Алексею Навальному. В новых публикациях «Александр Бастрыкин» себе не изменяет. С октября 2017-го по май 2019-го на  Stihi.ru было опубликовано 31 стихотворение, из них 29 — о Навальном. В основном, в них автор обвиняет оппозиционера в работе на Запад и желании заработать денег.

Ну, что Навальный?

Что про Стэнфорд скажешь?



Кого теперь ты из чиновников «накажешь»?

Презрением гордым смело одаришь?

Что молвишь ты? Пиндосовская  мышь?

Последние четыре произведения были выложены 13 мая: «Навальный по России скачет!»; «Ну и что, я на Крите?»; «Да, Леха! За тебя — ЕСПЧ!»; «Правильно, Алеша! Отдыхай!».

Большую часть своих стихотворений автор называет «гражданской лирикой». Впрочем, «Навальный по России скачет!» почему-то отнесено к «пейзажной лирике», а «Поздравим брата Лёху» – к категории «мистика и эзотерика». Цитата из него выглядит следующим образом:

А тут штабы на юге открывать!

А там казаки могут снова повстречать!

И шутки юмора «От Лехи» не понять,

И злую шутку для него сыграть,

Употребляя часто слово «мать»!

При встрече могут и бока намять!

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