«Я вернусь, потому что оставил здесь слишком много себя». Нету попрощался с «Зенитом» и Петербургом

Португальский защитник Луиш Нету написал прощальное письмо болельщикам «Зенита», оно опубликовано 23 мая на сайте клуба. По окончании сезона 30-летний футболист покинет команду, в которой он провел шесть лет.

30-летний футболист вспомнил первый день в Петербурге после своего перехода в «Зенит». В первую очередь на него произвели впечатление холод, пробки, каналы, чистые улицы и «запах истории».

«Первым делом мне сообщили, что моя фамилия, «Нету», по-русски значит что-то вроде «нет» или «ничего». Прибавив к этому свой 13-й номер, я подумал, что болельщики могут оказаться не очень-то расположены к новичку, который к тому же пришел из команды, занявшей в итальянской лиге последнее место, никогда не играл за такой большой клуб, как «Зенит», и вообще стоил этому клубу миллионы евро. Мне предстояло понять, как с этим жить и как доказать болельщикам, чего я стою. И это двигало мной от начала до конца», – пишет Нету.

Невский проспект защитник назвал «оазисом спокойствия в огромном городе».







«Никогда не забуду запаха весенних цветов. И того, что действительно ошеломляло меня каждый год — Дня победы. Праздника истинной гордости и уважения ко всем россиянам, пострадавшим в большой войне», – отметил Нету.

Футболист подчеркнул, что действительно всегда чувствовал, как трибуны «Петровского» и «Газпром Арены» гонят вперед команду.

«Это письмо, несмотря на то, как оно звучит, на самом деле не прощальное. Прошли семь лет, не семь дней. Я приехал сюда влюбленным мальчишкой, а уезжаю — мужем и отцом своего сына. Наша семья никогда не сможет вернуть вам всего того, что вы дали нам, всего того, что для нас сделали. Вы впустили нас, дали ключ и позволили остаться на все это время. Поэтому в одном я уверен точно: я вернусь. Вернусь, потому что оставил здесь слишком много себя. Питер всегда будет моей тихой гаванью, «Зенит» навсегда останется моим домом», – подытожил Нету.

Ранее «Зенит» попрощался с Нету не менее трогательным видеороликом.

Луиш Нету перешел в «Зенит» в феврале 2013 года из итальянской «Сиены». В сезоне-2017/18 он выступал за турецкий «Фенербахче» на правах аренды. В составе «Зенита» Нету дважды становился чемпионом России (2014/2015, 2018/19). В составе сборной Португалии защитник в 2017 году выиграл бронзу Кубка конфедераций. В марте 2019 года Нету подписал контракт с португальским «Спортингом».