Перевод Калви под домашний арест американцев не успокоил. Посол США все равно проигнорирует Петербургский форум

Перевод основателя одного из старейших в России инвестфондов Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест не смягчил решение посла США Джона Хантсмана. Глава дипмиссии не планирует посещать Петербургский международный экономический форум, намеченный на 6-8 июня, пишет 23 мая Forbes.

«Посол Хантсман в этом году не будет посещать Петербургский международный экономический форум. Как он неоднократно заявлял, ему будет сложно посетить мероприятие, пока американский инвестор Майкл Калви находится под арестом и обвиняется по уголовному делу, возбужденному из-за коммерческого спора. Продолжающиеся домашний арест и уголовное преследование господина Калви подрывают усилия по созданию стабильности, необходимой для привлечения новых инвестиций и развития более надежного делового сотрудничества», — заявил изданию представитель американского посольства.

Ранее СМИ писали, что Петербургский форум может остаться без заметной части делегации из США из-за дела Калви.





