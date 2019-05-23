Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +15
$ 64.49р
71.84р
22:06 23.05.2019
Расширенный поиск

Бизнес
23.05.2019 22:00
Печать

Перевод Калви под домашний арест американцев не успокоил. Посол США все равно проигнорирует Петербургский форум

Перевод основателя одного из старейших в России инвестфондов Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест не смягчил решение посла США Джона Хантсмана. Глава дипмиссии не планирует посещать Петербургский международный экономический форум, намеченный на 6-8 июня, пишет 23 мая Forbes.  

«Посол Хантсман в этом году не будет посещать Петербургский международный экономический форум. Как он неоднократно заявлял, ему будет сложно посетить мероприятие, пока американский инвестор Майкл Калви находится под арестом и обвиняется по уголовному делу, возбужденному из-за коммерческого спора. Продолжающиеся домашний арест и уголовное преследование господина Калви подрывают усилия по созданию стабильности, необходимой для привлечения новых инвестиций и развития более надежного делового сотрудничества», — заявил изданию представитель американского посольства.

Ранее СМИ писали, что Петербургский форум может остаться без заметной части делегации из США из-за дела Калви.



Справка:

Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.

Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.

Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
23.05.2019 18:00

С Днём рождения, город Петра!

Строительная компания ООО «Терминал-Ресурс», реализующая проект комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах», с радостью поздравляет всех с праздничной датой!
фото предоставлено Royal Beach
23.05.2019 16:54

Новые вкусовые решения в ресторане Royal Beach на Крестовском острове

Шеф-повар Royal Beach Роман Трусов представил новое сезонное меню. В основу авторских блюд легли принципы кухни северных стран.
Setl City
23.05.2019 16:14

«Петербургская Недвижимость» представила новые квартиры в ЖК «Солнечный город»

В продажу вышли варианты разнообразных планировок по низкой цене - от 2,2 млн рублей. Это одно из самых привлекательных предложений компании в зеленом Красносельском районе.
Пресс-служба YOTA
23.05.2019 15:09

В Yota Lab расскажут о петербургских газгольдерах

23 мая в Санкт-Петербурге основатель Yota Lab и «Планетарий 1» Евгений Гудов и журналист, краевед Алексей Шишкин проведут лекцию на тему: «Чем наполнить пустоту: история и современность петербургских газгольдеров» (12+).
фото предоставлено ЗАО «Ленстройтрест»
23.05.2019 14:47

Голландский квартал «Янила Кантри» украсит новое граффити

Летом во дворе жилого квартала «Янила Кантри», построенного ГК «Ленстройтрест» в Янино, на одной из трансформаторных подстанций появится стрит-арт. Художники-граффитисты превратят фасады энергообъекта в яркие элементы городской среды.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
23.05.2019 13:30

"Умные" квартиры, лифты и МОПы: в Ленсоветовском строят социальное жилье нового типа

Компания "Дальпитерстрой" заключила с городом очередные контракты на строительство социального жилья. Серия из трех домов будет возведена в поселке Ленсоветовский.
Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
23.05.2019 13:13

Стартовали продажи квартир в 16-й очереди ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», первым из петербургских застройщиков осуществил продажу строящейся квартиры с использованием счета эскроу.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.05.2019 12:56

Дмитрий Шагардин назначен генеральным директором УК «БСПБ Капитал»

Дмитрий Шагардин, ранее занимавший позицию исполнительного директора, возглавил управляющую компанию «БСПБ Капитал». Кадровое решение связано со стратегической задачей усилить позиции управляющей компании в текущих регионах присутствия Банка «Санкт-Петербург».
ГК «Эталон»
23.05.2019 12:47

ЖК BOTANICA от Группы «Эталон» номинирован на премию International Property Awards

Жилой комплекс BOTANICA, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Аптекарском пр., д. 5, лит. А, номинирован на премию International Property Awards.
Setl City
23.05.2019 12:37

Setl Group начал строить вторую школу c двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город»

Setl Group приступил к строительству второй общеобразовательной школы на 1375 учеников с двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город». Она разместится севернее 10 корпуса напротив уже введенной в эксплуатацию школы. Плановый срок завершения строительства – 3 квартал 2020 года.
ПСК
23.05.2019 12:18

Апарт-отель Start от ПСК запустил для покупателей возможность контроля за ходом строительства

За ходом строительства апарт-комплекса Start на проспекте Энгельса от ГК «ПСК» теперь можно следить онлайн. Каждый покупатель может зайти на сайт проекта и в режиме реального времени отслеживать динамику строительства.
ПСК
23.05.2019 12:09

ПСК приглашает в офис продаж Start

Хотите посмотреть, как выглядит один из самых крупных проектов в сегменте апартаментов комфорт-класса в Санкт-Петербурге? Тогда добро пожаловать в офис продаж апарт-комплекса Start, который открылся на втором этаже ТЦ «Парнас» на 4-й Верхнем переулке, 19, напротив объекта строительства.