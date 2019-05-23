Из неисправного поезда в московском метро эвакуировали всех пассажиров. В тоннеле из-за него застревали три состава

В результате «технической неисправности» поезда 760-й серии было остановлено движение от станций «Савеловская» до «Алтуфьевской» в московской подземке. Об этом вечером 23 мая сообщается в твиттере столичного метрополитена.

«Бригада уже на месте, по их мнению, требуется 20-25 минут на устранение и открытие движения», – уточнили в московском метро. В тоннеле между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская» застревали всего три состава, сейчас все они добрались до станций, а пассажиры эвакуированы, пострадавших в результате инцидента нет.

Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. pic.twitter.com/kOWJ8xPMQi — Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.







Напомним, 21 мая было остановлено движение на части Солнцевской ветки, под землей в поезде застряли около тысячи пассажиров. На их эвакуацию ушло более двух часов.