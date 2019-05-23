На Невском на пешеходном переходе мотоциклист сбил женщину. Пострадавшая в тяжёлом состоянии

Авария с участием пешехода и мотоциклиста произошла в центре Петербурга вечером 23 мая. О ДТП в социальных сетях рассказали очевидцы.

По словам горожан, на перекрёстке Невского проспекта и Дегтярной улицы мотоциклист сбил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. «Сам долетел до Невского, 103, встал, ходит. Женщина жива, лежит на зебре», — написали очевидцы.







По информации отдела пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, 57-летняя пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. 24-летний водитель мотоцикла «Ямаха» не пострадал.