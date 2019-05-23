В московском метро вновь остановлено движение. На автобусных остановках столпотворение

На участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро остановлено движение поездов от станции «Отрадное» до «Алтуфьево». Об этом вечером 22 мая сообщается в Twitter столичной подземки.

«Уже производится ремонт остановившегося поезда. Он скоро отправится. Извините за причиненные неудобства», – уточнили в метрополитене. И подчеркнули, что «безопасности пассажиров ничего не угрожает». Движение пообещали восстановить в течение 15 минут. Между тем, москвичам приходится пересаживаться на надземный транспорт – на автобусных остановках столпотворение.







Напомним, 21 мая было остановлено движение на части Солнцевской ветки, под землей в поезде застряли около тысячи пассажиров. На их эвакуацию ушло более двух часов.