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Бизнес
23.05.2019 19:31
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Сергей Густов: Газ – это благо, надеемся переломить страх

Новый руководитель «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов рассказал 47news, что и зачем забрали у компании, продающей газ от Камчатки до Калининграда.

Сергей Густов: Газ – это благо, надеемся переломить страх

Сергей Густов, фото - Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

После первого появления в новом статусе гендиректора «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова, 47news догнал топ-менеджера «Газпрома» на пути к автомобилю. Руководителем «Межрегионгаза» он назначен месяц назад. Это его первый публичный разговор в этой должности.

– Основная тема, волнующая бизнес и чиновников, — останется ли за «Межрегионгазом» функция по строительству газопроводов? – спросил 47news, предварительно опросив участников рынка.

– В компании есть газораспределительные организации со всеми их проблемами, в том числе и реконструкцией и новым строительством. Помимо них межрегиональные компании по реализации газа, например «Межрегионгаз Санкт-Петербург». И тепловые компании, объединённые в холдинг «Газпромтеплоэнерго», – дипломатично ответил Густов.

– То есть стройка газопроводов теперь не ваша?



– Этим будет заниматься «Газпром инвест». Такова политика «Газпрома». У «Межрегионгаза» остаются газораспределение, тепловые компании и сбыт.

«Межрегионгаз» работает в 69 регионах России. В компании 140 тысяч сотрудников. Выручка за прошлый год составила 954 млрд без НДС (увеличилась на 9% по сравнению с 2017 годом), убыток – 16 млрд рублей. В прошлом году компания отгрузила 260 млрд кубометров газа. Является стопроцентной дочкой «Газпрома». Основной вид деятельности – реализация в РФ природного газа. Если понятийно, это одна из самых мощных структур монополии.

– У «Межрегионгаза» забрали много активов, а ключевые кадровые решения теперь принимаются в материнской компании. Всё это произошло после того, как ушёл ваш предшественник, Селезнёв. Вы связываете эти факты?

– Порядок согласования заместителей и руководителей «Межрегионгаза», а также руководителей дочерних компаний теперь такой, как устоявшийся во всем «Газпроме», и я буду ему, безусловно, следовать. Ничего плохого или неудобного я в этом не вижу. Что касается компаний, то ответственность за непрофильные компании смещена в другие дочерние структуры «Газпрома».

– Например?

– Например, те, которые занимаются реализацией жидких углеводородов. В смысловую орбиту «Межрегионгаза» они не входят, что логично. Или, к примеру, лизинговые компании. Мы будем использовать этот инструмент, но он будет в другом блоке «Газпрома», – объяснил корпоративную логику Густов.

– Ваш заклятый неплательщик – жилищные структуры Минобороны. Долг – 11,9 миллиарда рублей. Вы сами назвали проблему системной. Какие у вас есть рычаги?

– Я думаю, мы решим эту проблему. Подготовлено обращение на имя министра обороны. Я сам лично знаю многих в этом ведомстве. Всё получится.

– Помните, после взрывов газа в Магнитогорске и Шахтах была идея установить в каждом доме датчики? Всё закончилось ничем?

– Мы постараемся переломить тенденцию страха перед газовым оборудованием. Россия обладает самыми большими запасами газа. Мы производим этот продукт. Газ, я считаю, – это благо. Нам нужно потребление в стране. Ведь с газовой конфоркой всё просто – включил и быстро подогрел чай или борщ. Что касается опасности, то если пальцы в розетку засунуть, то тоже будет нехорошо. Никто же так не говорит. Что касается датчиков загазованности, то я сам у себя в квартире установил.

– Вы четыре раза были доверенным лицом Путина на выборах. Это знакомство повлияло на ваше назначение?

– Нет. Это ваша журналистская конспирология. Будучи доверенным лицом Владимира Путина, я с ним общался и, кстати, работал тогда не на телевизор. Но это точно другая история. Вы ведь сами задавали вопросы президенту. Значит, вы с ним на короткой ноге? Вот и я о том же.

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