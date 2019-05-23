В больницах Сиены остаются трое российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом. Их состояние врачи оценивают как среднее и тяжёлое

Двоих российских туристов выписали из больниц Сиены в Италии 23 мая. Ещё трое пострадавших находятся под присмотром медиков. Об этом сообщает посольство России в Италии.

Состояние пострадавших медики оценивают как среднее и тяжёлое.

Водителя перевернувшегося накануне автобуса с российскими туристами взяли под стражу. Основной версией произошедшего остается невнимательность 35-летнего итальянца на сложном участке трассы. В результате ЧП погибла одна гражданка России. Предположительно, это 40-летний гид группы. Кроме того, 19 россиян получили травмы. К утру 23 мая в больницах оставалось 5 российских граждан, а 14 выписали накануне вечером.





