Пара альпинистов погибла на Эвересте

Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, сообщает 23 мая AFP.

Американский альпинист погиб, когда пытался сделать фото. А женщина из Индии, покорив вершину, умерла уже во время спуска. Им обоим было по 55 лет.

Причиной стало большое количество народа, желающего покорить вершину. Спортсмены стоят в очереди по несколько часов, чтобы сделать свою отметку на высоте 8 тысяч 848 метров.

Like Manhattan, but on Everesthttps://t.co/H3nBguRds4 pic.twitter.com/G6Broo84xF

