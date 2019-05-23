Россия направит военных специалистов в Конго

Россия и Республика Конго подписали контракт о направлении российских военных специалистов в Конго, передаёт RNS.

Подписание документа состоялось в Кремле 23 мая после переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера Конго Дени Сассу-Нгессо.

По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, речь идёт о направлении российских специалистов для обслуживания, эксплуатации, ремонта и модернизации техники российского и советского производства.







«У нас большая история с Республикой Конго ещё с советских времён. Республика имеет достаточно большое количество вооружения и специальной техники советского, российского происхождения, большая часть которой ещё может послужить много времени на пользу укрепления обороноспособности Конго», — отметил Фомин журналистам.

«Это новый контракт, но в целом это продолжение когда-то начатой истории под названием "военно-техническое сотрудничество"», — сказал замглавы военного ведомства.

Кроме того, он отметил, что стороны ведут переговоры о поставке новой техники в республику.

«Переговоры ведутся, скажем так. Мы ожидаем, обращения поступят в наш адрес о поставках и новой техники. Она необходима, наша техника доказала свою эффективность, в том числе, и на территории САР, в борьбе с международным терроризмом», — добавил Фомин.