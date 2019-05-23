На Свердловской набережной прохудилась велодорожка. Угодившему в яму велосипедисту вызвали скорую

Провалившийся асфальт затормозил велосипедиста в Калининском районе Петербурга. Пробоину на Свердловской набережной закатают в ближайшее время, но угроза для любителей двухколесного транспорта на этом маршруте останется.

Как сообщили пресс-службе «Мостотреста» 23 мая, Свердловская набережая считается «проблемным» объектом. Капитальный ремонт здесь начнётся не раньше второй половины 2020 года, до этого момента образовавшиеся проталины штопают в аварийном режиме. Так и яму, поймавшую велосипедиста, сегодня ночью засыпят щебнем, в ближайшие дни покроют асфальтом, уточнили «Фонтанке» в ведомстве.

Накануне вечером в районе дома №9 горожане заметили машину скорой помощи. На велодорожке красовалась дыра, рядом с ней на асфальте алели пятна бурого цвета.







«На асфальте много крови, человек, провалившийся в яму, был в скорой. Вокруг несколько огороженных ям и многочисленное количество заплаток «волнами». Провалы случаются регулярно», — писали очевидцы.