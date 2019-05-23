Авиадебошир умер на борту самолета. Расследование обстоятельств его смерти взял под контроль глава СКР

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти дебошира, снятого с рейса Москва – Симферополь, сообщает пресс-служба СК вечером 23 мая. Расследование будет контролировать лично глава СКР Александр Бастрыкин.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва – Симферополь в аэропорту Домодедово по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, самолет вернулся в Домодедово из-за неадекватного поведения и ухудшения самочувствия пассажира.

«Прибывшие к воздушному судну медики стали оказывать медицинскую помощь, но гражданин скончался, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности в отсутствие внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении. «Ход расследования уголовного дела поставлен по поручению председателя Следственного комитета России на контроль в центральном аппарате», – добавила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее авиакомпания Red Wings сообщила, что самолет, выполнявший 23 мая рейс WZ-307 из Москвы в Симферополь, вернулся в Домодедово в 9:48 (МСК), спустя 38 минут после начала полета, из-за дебошира на борту. Задержка рейса составила 3 часа 20 минут.





