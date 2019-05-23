Чиновники закрыли кафе на Васильевском острове, где бесплатно кормили пенсионеров. Причиной стали внезапно нарисованные на фасаде граффити

Кафе «Добродомик» на Детской линии Васильевского острова закрыто на неопределенное время. Об этом «Фонтанке» 23 мая сообщила его основатель Александра Синяк.

По ее словам, днем в «Добродомик» пришли с проверкой чиновники, которым поступила жалоба от некой жительницы. «Им не понравилось нанесенное кем-то ночью граффити на фасаде здания, цвет вывески (нам ее согласовали) и пакеты с подарками для бабушек – их нельзя хранить не в подсобке, а у нас ее нет», – рассказала Синяк. Внезапную проверку связывает со своим днем рождения, который был накануне: вместе с администраторами весь день Синяк была не в кафе.

По словам владелицы «Добродомика», ей грозит штраф от 250 до 700 тысяч рублей. Связано ли это как-то с ее намерением идти в муниципальные депутаты, она не понимает. «Мы в ближайшее время будем разбираться, что произошло. Но с ситуацией мы разберемся и никому взяток давать не собираемся», – подчеркнула она.

Отметим, что кафе «Добродомик» 27-летней Александры с ноября 2017 года бесплатно кормит обедами пенсионеров. Ежедневно туда приходит более 200 человек. В начале 2019 года гости ее кафе предложили Синяк выдвинуться в муниципальные депутаты. На выборах намерена поддержать «Справедливая Россия».





