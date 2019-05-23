Эпоха «микромобильности». SEAT решил работать для тех, у кого нет прав

Традиционная бизнес-модель автопрома подходит к концу, и наступает эпоха «микромобильности», считает Лукас Касасновас, главный маркетолог компании SEAT. Такое заявление он сделал в рамках Automotive News Europe Congress, проходящего в эти дни в шведском Гетеборге.

Во время своего выступления на конгрессе Лукас Касасновас привел в доказательство некоторые показатели состояния европейского авторынка, пишет Automotive News Europe. По его данным, за последние 10 лет количество людей до 35 лет, имеющих автомобильные права, сократилось наполовину. Также наполовину сократилось количество представителей этой возрастной группы, покупающих автомобили.

При этом цены на автомобили за тот же период выросли в среднем на 30 процентов, в основном за счет внедрения новых технологий, обеспечивающих безопасность, связь и помощь в вождении. Таким образом, средний европеец покупает свой первый автомобиль в возрасте старше 38 лет, хотя совсем недавно первые покупатели были на пять лет моложе. При этом средний возраст покупателей автомобилей вообще составляет 56 лет, то есть в большинстве своем автопромышленность работает на людей предпенсионного возраста.

SEAT, по словам Касасноваса, работает над решениями, удовлетворяющими потребности и возможности молодого поколения, для которого покупка автомобиля становится все более непозволительной роскошью. Одним из таких решений является развитие так называемой «микромобильности».







В рамках этой стратегии, лидером которой в концерне Volkswagen и стал испанский SEAT, уже выпущены электросамокат eXS и городской квадроцикл Minimo.

Оба они предназначены в основном для городских служб проката и каршеринга, а не для продажи в частные руки. Такая схема, как считают в SEAT, более подходит молодым людям, поскольку, с одной стороны, не требует затрат на покупку и эксплуатацию автомобиля, а с другой, не требует даже наличия автомобильных прав.

В настоящее время компания продолжает расширять линейку «микротранспорта» и разрабатывает две новые модели, пишет Automotive News Europe. Одна из них будет занимать промежуточную нишу между электроскутером и квадроциклом.

По мнению SEAT, эпоха традиционных автопроизводителей подходит к концу. Компании из производственных и продающих автомобили все больше превращаются в сервисные, предоставляющие услуги «мобильности». На этом рынке есть много незаполненных ниш, неохваченных категорий потенциальных клиентов. Особенно много тех, у кого нет ни автомобиля, ни прав, ни планов по приобретению того и другого. Возможно, что предлагаемые SEAT решения как раз для таких людей.