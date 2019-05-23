Трамп назвал Тиллерсона «тупым, как камень»

Президент США Дональд Трамп назвал экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона «тупым, как камень». Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Трамп считает, что Тиллерсон был плохо подготовлен для должности госсекретаря. Именно так он написал, отвечая на заявление Тиллерсона о том, что Путин был лучше подготовлен к встрече с Трампом в Гамбурге.

Rex Tillerson, a man who is «dumb as a rock» and totally ill prepared and ill equipped to be Secretary of State, made up a story (he got fired) that I was out-prepared by Vladimir Putin at a meeting in Hamburg, Germany. I don’t think Putin would agree. Look how the U.S. is doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 мая 2019 г.







«Рекс Тиллерсон "тупой, как камень", а также совершенно неподготовленный и некомпетентный для должности госсекретаря, придумал историю (кстати, его уволили), что я якобы не был готов к встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге. Не думаю, что Путин с этим согласится», — написал Дональд Трамп.

Напомним, в марте 2018 года Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначил на эту должность директора ЦРУ Майка Помпео. Одной из причин Трамп назвал разногласия в отношении Ирана. Тиллерсон настаивал на том, что США не стоит выходить из «ядерной сделки» с этой страной. В результате сейчас, после принятия Трампом санкций в отношении Ирана, конфликт между странами грозит перерасти в военную фазу.