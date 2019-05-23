На Ладожском мосту начинают укладывать асфальтобетон. Закрывать будут по одной полосе

В Кировском районе Ленобласти продолжатся работы на мосту через Неву, расположенном на 40-м километре трассы «Кола». Сейчас движение там не ограничено, но с середины дня 25 мая и по 9 июня будут поэтапно перекрывать по одной полосе.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по состоянию на 23 мая, движение транспорта по Ладожскому мосту осуществляется в штатном режиме по двум полосам в каждом направлении. Через два дня там начнется новый этап планово-предупредительных работ, в рамках которых на переправе отремонтируют металлический деформационный шов на опоре №4, заменят гидроизоляцию, положат литое асфальтобетонное покрытие на разводном пролетном строении, заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия на неразводной части и нанесут дорожную разметку термопластиком.

Ограничения будут вводиться в несколько этапов:







с 15:00 25 по 31 мая перекроют правую полосу в направлении из Петербурга в Мурманск;

с 1 по 7 июня перекроют левую полосу в направлении из Петербурга в Мурманск;

с 13:00 27 мая по 2 июня закроют правую полосу направлении из Мурманска в Петербург;

с 3 по 9 июня закроют левую полосу направлении из Мурманска в Петербург.

Работы на мосту ведутся с 19 ноября 2018 года, а завершиться должны 15 августа 2019 года. Генеральным подрядчиком является ООО «ЕвроТрансСтрой».