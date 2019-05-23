По 34 млн рублей за 1 км. Смольный выбрал подрядчика для ремонта Московского шоссе

Госучреждение «Дирекция транспортного строительства» подвело итоги закупки на ремонт Московского шоссе от Колпинского шоссе до поворота к супермаркету «Лента». За 233,5 млн рублей асфальт на 6,78 км трассы обновит компания «Орион плюс». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, площадь ремонта составляет 23,9 тыс. кв. м. Закончить работы подрядчик должен до 1 декабря 2019 года. «Орион плюс» стал единственным участником закупки. Эта компания – один из крупнейших дорожно-строительных подрядчиков Петербурга. Помимо ремонта дорог сразу в нескольких районах Петербурга, она работает на южном берегу Обводного канала, а также на строительстве Южной улицы в Лахте. К осени будут завершены все работы по Финляндской улице в Колпино, движение по ней запустили еще в прошлом году.

Ранее дирекция распределила между дорожными строителями 3,7 млрд рублей. «Фонтанка» подробно рассказывала о планах Смольного по восстановлению дорог в этом году. В общей сложности на обновление асфальта планируется потратить 5 млрд рублей. Власти уже начали поиск подрядчиков.

Напомним, что наше издание составляет собственную карту «убитых» дорог Петербурга по сообщениям читателей «Фонтанки». Присылайте адреса и фотографии ям, крупных трещин и других повреждений дорожного покрытия, с которыми вы сталкиваетесь, на почту: avto@fontanka.ru, с пометкой «для карты убитых дорог». Все материалы с фото будут размещены на ней.





