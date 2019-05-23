Госдума предложила правительству России продлить программу маткапитала до конца 2025 года

Государственная дума ФС РФ 23 мая приняла постановление, в котором рекомендует правительству РФ рассмотреть вопрос о продлении программы материнского (семейного) капитала до конца 2025 года, а также о включении с 1 января 2021 года в потребительскую корзину продуктов, отвечающих требованиям здорового питания.

Кроме того, нижняя палата российского парламента рекомендует рассмотреть вопрос о расширении направлений использования средств маткапитала, в частности на получение образования матерью, сообщается на её сайте.

Другие предложения, указанные в постановлении, касаются вопросов своевременной выплаты зарплаты, введения электронных трудовых книжек, дополнительной поддержки семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет, установления максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не более 15%.

Также рекомендовано обеспечить оптимизацию процесса предоставления мер соцподдержки, предусмотрев единый инструмент информирования граждан о мерах соцзащиты, социальных услугах и других гарантиях.

При этом депутаты обращают внимание, что часть ранее адресованных правительству рекомендаций до сих пор не выполнены. В том числе, это рекомендации об изменении механизма предоставления государственной соцпомощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения и о совершенствовании правового регулирования использования работодателем режима ненормированного рабочего дня в ущерб законным правам работников на отдых и на установленную законодательством продолжительность рабочего времени.





