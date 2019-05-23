Взрывоопасный пассажир. Предполагаемый смертник почти два с половиной часа катался в метро Петербурга

Как минимум десять станций прошёл и ещё больше проехал пассажир, в котором обвинение узнало Акбаржона Джалилова. На судебном заседании 23 мая рассказали, с какими манёврами предполагаемый исполнитель теракта в Петербурге добирался до «Сенной».

Как следует из речи прокурора Надежды Тихоновой, 3 апреля 2017 года мужчина в красной куртке вошёл в метро на «Академической» в 12:10, спустился по эскалатору. Через 26 минут он попал под камеры наблюдения на станции «Площадь Восстания», проходящим с платформы на «Девяткино» к противоположной стороне. В 12:43 сел в поезд, чтобы через одиннадцать минут выйти на «Нарвской».

Там сменил направление и в 13:39 приехал на «Чернышевскую». Задерживаться не стал: судя по времени, на «Площадь Восстания» вернулся следующим же поездом.

«В 13:35 приехал на "Площадь Восстания", встал у стены напротив эскалаторного перехода на "Маяковскую". Поставил чёрную матерчатую сумку у стены. В 13:43 ушёл от эскалатора, оставив сумку, зашёл на платформу в сторону "Чернышевской"», – зачитала прокурор. Поминутно расписанный путь в материалах сопровождают скриншоты с молодым человеком, похожим на мужчину со снимка, который распространили после теракта.







С «Чернышевской» он уехал на «Владимирскую». К 14:07 добрался до «Маяковской», заложив петлю через «Площадь Александра Невского», подошёл к эскалатору у перехода и «посмотрел в сторону места, где оставил чёрную сумку». Смотрел, скорее, мельком, поскольку в те же 14:07 камеры поймали его спускающимся в пешеходный переход. Судя по оглашённым материалам, дальше от наблюдения он ненадолго ускользнул, в 14:23 появившись сразу на «Спасской».

«В 14:30 на станции "Сенная площадь" сел в электропоезд маршрута 231 в сторону станции "Технологический институт-1"», – поставила Тихонова точку в путешествии мужчины в красном.

Взрыв прогремел в перегоне. На «Технологический институт» поезд приехал с покорёженным вагоном. Погибли 16 человек, десятки получили ранения. Организаторами теракта объявлены Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу-Салах и Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». По версии Генпрокуратуры РФ, они добивались вывода российских войск с территории Сирии.

Исполнителем подрыва называют 22-летнего Акбаржона Джалилова. Сотрудник метрополитена, мимо которого прошёл пассажир со взрывчаткой, получил дело о халатности. Производство по нему прекращено. Обвинение считает, что смертнику помогали 11 человек из Москвы и Петербурга. Все они настаивают на своей невиновности.