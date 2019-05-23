Финн, переплывший Финский залив на куске причала, объявил охоту на плавучий мусор

Мореплаватель-сумасброд Кари «Руффе» Нурми обогнёт Финляндию на своей яхте с целью собрать как можно больше плавучего мусора. Об этом 23 мая сообщает Yle.

Нурми отправился на своей яхте из Виролахти (Юго-Восточная Финляндия) вдоль берега родной страны. Он планирует добраться до города Торнио (Западная Лапландия) к Иванову дню (24 июня).







Ему будут помогать сменные экипажи из 120 добровольцев 18 – 76 лет. Экоактивисты будут собирать на рыболовном трале микропластик и крупные вещи, в том числе полиэтиленовые мешки, канистры, бутылки и банки. Данные об «улове» добровольцы отправят в Центр окружающей среды, который до сих пор брал анализы только с помощью насоса. Исследователи надеются получить ценную информацию о количестве пластика в Балтийском море.

Нурми ходил по морям и океанам в течение 30 лет. В 2013 году, по словам путешественника, на Шпицбергене белый медведь разорвал его резиновую лодку. В 2015 году ему взбрело в голову преодолеть Финский залив на куске причала, и Нурми проплыл на нём 90 км от Хельсинки до Таллина.