«Слышать мнение, которое не совпадает с нашим». Смольный создаст комиссию по развитию гражданского общества

В Петербурге появится комиссия по развитию гражданского общества, сообщила глава администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева 23 мая на дискуссии «Будущее города. Люди в новой городской среде».

Ее возглавит глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец. В состав войдут городские НКО, представители Совета по правам человека, общественной палаты, а также депутаты и представители органов власти. По ее словам, новая структура станет масштабной «дискуссионной площадкой».

«Мы должны слышать разные точки зрения, в том числе те, которые не совпадают с нашей. Начав работу, мы сможем выработать стратегию. Сколько населения хочет заниматься волонтёрством и что для этого нужно сделать, надо ли нам воспитывать молодых политиков либо не воспитывать. Сейчас несколько школ молодых политиков работает, но программы абсолютно разные», – сказала она.

Накануне уполномоченный по правам человека Александр Шишлов выступил в городском парламенте с критикой городских властей за разгон оппозиционного шествия. Действия чиновников, которые оценивали политические лозунги и плакаты, он назвал нарушением права и цензурой. Также он анонсировал приезд комиссии Совета по правам человека при президенте для разбора ситуации. «Есть вопросы о готовности власти слушать и вступать в диалог», – заключил он.





