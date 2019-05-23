На КАД обновят асфальт на 33 участках общей длиной 140 км. Испытывать терпение водителей будут до конца лета

В текущем году УпрДор «Северо-Запад» обновит покрытие на 33 участках Кольцевой автомобильной дороги общей протяженностью более 140 км по обоим направлениям движения. Об этом 23 мая «Фонтанке» сообщили в учреждении.

На это потратят 1,2 млрд рублей. Часть работ уже завершена – дорожники убрали колейность на участке от Таллинского шоссе до дороги к порту Бронка. Сейчас дорожники работают на нескольких участках кольцевой: между Московским и Таллинским шоссе, между Мурманским шоссе и вантовым мостом (по внутреннему кольцу) и от вантового моста до Шафировского проспекта (по внешнему кольцу).

«В этом сезоне ремонтные работы на КАД Санкт-Петербурга развернутся на участках от пересечения с дорогой к порту Бронка до пересечения с проспектом Культуры. В основном дорожники будут трудиться на первой полосе по внутреннему и внешнему кольцу. На третьей и четвертой полосах в этом сезоне работ запланировано меньше. Благоприятные погодные условия позволили нам набрать хорошие темпы ремонта. Надеемся продолжить в таком же режиме. Если погода не внесет корректировок, планируем, что до конца лета все ремонты асфальтобетонного покрытия на КАД, запланированные на этот сезон, завершатся», — говорит заместитель начальника отдела развития и ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Евгений Наумов.

В учреждении также отметили, что починят искусственные сооружения кольцевой. Предстоит замена перил и барьерных ограждений в районе Приморского шоссе и на путепроводах над КАД у Выборгского шоссе, появятся три новых надземных пешеходных перехода (на 27-м км КАД, у Рабфаковской улицы и Дачного проспекта).

Самое свежее ограничение на КАД – несколько километров между развязками с Мурманским шоссе и Шафировским проспектом. С 22 мая по 2 июня для движения транспорта будут закрыты полоса безопасности и первая полоса на участке с 91-го по 103-й километр внешнего кольца КАД. На второй, третьей и четвёртой полосах при этом ограничат скорость до 50 км/ч.





