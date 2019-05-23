Правление Финско-Российской торговой палаты возглавит бывший банкир с 30-летним опытом работы в России Илкка Салонен
Пост председателя правления Финско-Российской торговой палаты вместо Эско Ахо займёт Илкка Салонен, который также является гендиректором представительства финской промышленности в России – East Office Finnish Industries Oy. Об этом 23 мая сообщает ФРТП.
По словам гендиректора ФРТП Яаны Реколайнен, Салонен поможет ещё больше углубить сотрудничество с East Office, все 25 членов-акционеров которого являются клиентами палаты. ФРТП помогает своим членам в налаживании бизнес-связей в России, а East Office ставит своей целью усиление возможностей купных финских компаний на российском рынке (среди них – авиакомпания Finnair, прооизводитель мясных продуктов Atria, машиностроительный концерн Wartsila, производитель шин Nokian Tyres, молочный концерн Valio и др.).
В начале мая ФРТП, в рядах которой состоит около 700 компаний, приступила к реализации новой стратегии — «соединить финские ноу-хау с возможностями России». Сейчас палата активно ездит с бизнес-миссиями по разным регионам России, предлагая свои возможности и опыт, проводит также переговоры с мусорными операторами. Следующая делегация во главе с генеральным консулом в Санкт-Петербурге Анне Ламмила отправится в Череповец. В ней примут участие представители 12 финских компаний и профильных организаций из различных отраслей — от лесной промышленности до переработки отходов и логистики.
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Справка:
Илкка Сеппо Салонен (24.10.1955) имеет более 30 лет опыта работы в банковском секторе, в том числе, российском. С 1997 по 1998 был первым вице-президентом и главой Балтийского региона Банковской группы MeritaNordbanken (в настоящее время – Nordea Bank). В 1994-2007 в «Международном Московском Банке» (в настоящее время – Юникредит-банк) занимал разные должности в составе высшего руководства, в том числе в течение 9 лет был президентом банка. В 2007 перешел в группу компаний «Ренессанс Управление Инвестициями» в качестве президента, заместителя генерального директора. В 2008 - 2009 в должности зампредседателя правления отвечал за развитие международного бизнеса в Сбербанке России. В 2012 - 2015 был председателем правления банка «Уралсиб». В 2016-м вошел в состав наблюдательного совета Московского Кредитного Банка. За свою карьеру занимал посты в советах директоров «Промсвязьбанка», ПАО «КАМАЗ», БТА-Банка (Казахстан), SRV и Oriola. Сейчас является членом совета директоров некоторых компаний в Финляндии, например, в Fennovoima Oy (строит АЭС).
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