Правление Финско-Российской торговой палаты возглавит бывший банкир с 30-летним опытом работы в России Илкка Салонен

Пост председателя правления Финско-Российской торговой палаты вместо Эско Ахо займёт Илкка Салонен, который также является гендиректором представительства финской промышленности в России – East Office Finnish Industries Oy. Об этом 23 мая сообщает ФРТП.

По словам гендиректора ФРТП Яаны Реколайнен, Салонен поможет ещё больше углубить сотрудничество с East Office, все 25 членов-акционеров которого являются клиентами палаты. ФРТП помогает своим членам в налаживании бизнес-связей в России, а East Office ставит своей целью усиление возможностей купных финских компаний на российском рынке (среди них – авиакомпания Finnair, прооизводитель мясных продуктов Atria, машиностроительный концерн Wartsila, производитель шин Nokian Tyres, молочный концерн Valio и др.).

В начале мая ФРТП, в рядах которой состоит около 700 компаний, приступила к реализации новой стратегии — «соединить финские ноу-хау с возможностями России». Сейчас палата активно ездит с бизнес-миссиями по разным регионам России, предлагая свои возможности и опыт, проводит также переговоры с мусорными операторами. Следующая делегация во главе с генеральным консулом в Санкт-Петербурге Анне Ламмила отправится в Череповец. В ней примут участие представители 12 финских компаний и профильных организаций из различных отраслей — от лесной промышленности до переработки отходов и логистики.

Читайте также интервью «Фонтанки» с Илккой Салоненом.





