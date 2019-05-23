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Бизнес
23.05.2019 17:32
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РЖД рассказали об обновлении «Сапсана»: будет новый интерьер и розетки с USB

Скоростные поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Петербургом, к декабрю получат обновлённый интерьер и опции. Таким образом в РЖД отметят десятилетие запуска движения.

В поездах поменяют цветовое оформление кресел — они получат шоколадный коричневый оттенок, а также новый ковролин, наконец решат вопросы с розетками и USB-разъёмами в экономическом классе. В центре десятого вагона в организуют игровую комнату, как в «Аллегро», а в бизнес-классе создадут две отдельные переговорные зоны и поставят новые удобные кресла. У пассажиров появится функция регулировки режимов освещения.

«К 17 декабря планируем представить его (интерьер) для того, чтобы все посмотрели, и потом будем постепенно все составы в такой вид приводить», – цитирует 23 мая МИР24 начальника дирекции скоростного сообщения РЖД Антона Петрова.

С апреля Российские железные дороги внедрили еще одну инновацию – разрешили бронировать места в поездах почти за четыре месяца до отъезда. Нововведения коснулись лишь некоторых направлений, включая «Сапсаны».



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