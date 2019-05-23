Беглов в «Одноклассниках». Совершаева рассказала, как чиновники ищут общения с петербуржцами

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева 23 мая на «круглом столе» «Будущее города. Люди в новой городской среде» в музее «Эрарта» объявила о намерении Смольного зарегистрировать Александра Беглова в «Одноклассниках». Таким образом, чиновники будут собирать жалобы жителей города еще в одной соцсети.

«Как только включили "Инцидент-менеджмент", диалог с горожанами в два раза вырос. Когда губернатор выйдет и в "Одноклассники", количество общения, контактов и разговоров увеличится», – рассказала она.

Когда именно будет запущена страница, она не уточнила.

В начале марта врио губернатора Петербурга Александр Беглов объявил об открытии страницы «ВКонтакте», она подключена к системе «Инцидент-менеджмент», которая обрабатывает жалобы, которые оставляют в комментариях жители, и направляет их в профильные ведомства. В результате внедрения программы в Смольном открыли несколько десятков штатных должностей для обработки сообщений жителей и анонсировали, что помимо «ВКонтакте» в ближайшие месяцы начнут мониторить жалобы еще и в Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассниках».





