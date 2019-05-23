Адвокат: Найденных в съёмной квартире Абызова наркотиков было так мало, что не хватило для уголовного дела

Наркотики нашли в соседней квартире с жильём экс-чиновника Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей. Об этом заявил адвокат бывшего министра Александр Аснис, пишет «Интерфакс» 23 мая.

По его словам, Абызову данная жилплощадь не принадлежит, он якобы её арендовал, чтобы перекрыть доступ по балконам в свою квартиру.

«В этой квартире проходил ремонт, и каким образом там оказалось это незначительное количество наркотиков – неизвестно. Следствие не предъявляет Абызову никаких претензий по поводу этого наркотика», — отметил адвокат.

Количество найденного запрещённого вещества не дало оснований для возбуждения уголовного дела. Материалы были отправлены Следственным комитетом в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении неустановленного лица к административной ответственности. «К Абызову это никоим образом не относится», — добавил Аснис.

Ранее во время судебного заседания по продлению меры пресечения следователь заявил, что в квартире Михаила Абызова нашли наркотики.





