Где в Петербурге выгодно купить вторичку?

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Стремительно дорожающие новостройки делают вторичную недвижимость все более востребованной. Эксперты BKN.ru проанализировали предложения во всех районах Петербурга и выяснили, где стоит искать доступное готовое жилье.

Дорогие районы

Лидером в сегменте высокобюджетных предложений является Петроградский. Здесь продаются наиболее дорогие студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Так, самую дешевую компактную квартиру евро-формата здесь можно купить за 8,7 млн рублей, а максимально дорогую «трешку» в старом фонде – за 90 млн рублей.

На втором месте расположился Центральный район. Дешевые студии здесь продаются, начиная от 3,9 млн рублей, а роскошные – почти за 16 млн рублей. При этом самые дорогие трехкомнатные квартиры экспонируются почти за 90 млн рублей.

Замыкает тройку Московский район. Здесь наиболее дешевая квартира-студия продается за 2,7 млн рублей, а самый дорогой лот на вторичном рынке можно купить почти за 50 млн рублей.

Дешевые районы

Самым доступным районом по уровню цен на объекты на вторичном рынке является Красносельский. Квартиру-студию в этой части города можно купить, начиная от 1,2 млн рублей, а максимально дорогой лот в этом сегменте продается за 4 млн рублей.

Трехкомнатные квартиры на юго-западе, по данным BKN.ru, продаются, начиная от 3,6 млн рублей, что является наиболее низким показателем в Петербурге. Самые роскошные «трешки» в этой локации продаются за 18,2 млн рублей.

На втором месте по доступности располагается Невский район. Самый дешевый лот в этой локации продается за 2,3 млн рублей, а самый дорогой – за 17,2 млн рублей.

Замыкает тройку бюджетных районов Петербурга, по уровню цен на жилье, Калининский район. Самая дешевая квартира-студия в этой части продается за 2,8 млн рублей, а наиболее дорогой лот района – за 26,7 млн рублей.

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