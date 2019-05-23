Российскую премьер-лигу хотят расширить до 18 клубов

Российский футбольный союз (РФС) намерен рассмотреть вопрос об увеличении числа клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Как уточнили в пресс-службе РФС, ожидается расширение с 16 до 18 команд.

«На исполкоме было принято решение проработать вопрос о возможном расширении числа клубов – участников чемпионата России среди клубов РПЛ до 18 команд начиная со спортивного сезона 2020/2021 годов», – заявили в РФС.

Ранее стало известно, что РФС рассматривает две схемы лимита на легионеров: или нынешние «6+5», когда в составе команды на поле могут находиться максимум шесть иностранцев, или «8+17», когда в заявке клуба не может быть больше восьми легионеров, но при этом все они имеют право одновременно играть.





