«Рассмотреть можно троих». Смольный рассказал об итогах конкурса на вакансии советников губернатора

Молодежь не так охотно идет работать в Смольный, как хотелось бы чиновникам. Об этом заявила глава администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева 23 мая на дискуссии «Будущее города. Люди в новой городской среде».

Так, на конкурс на должность советника по молодежной политике, который правительство Петербурга объявило в феврале, https://www.fontanka.ru/2019/02/15/127/ поступило 25 заявок. «Рассмотреть можно три», – сказала Любовь Совершаева. По ее словам, дело в том, что к чиновникам предъявляются «специфические требования», а также в том, что в Смольном зарплаты в 2–3 раза меньше, чем в высокотехногичных компаниях. Чтобы привлечь молодые кадры, чиновники хотят «создать условия, чтобы было интересно».

«В ближайшее время врио губернатора Александр Беглов объявит конкурс "Мой город – мои возможности". Победителям дадут возможность поработать в администрации», – сказала Любовь Совершаева.





