Как выбрать квартиру в новостройке по окнам

Качество остекления жилого пространства серьезно влияет на комфорт жителей дома. Окна выполняют несколько важных функций – теплосбережение, звукоизоляция и эстетика. Сегодня многие покупатели стремятся по возможности приобрести квартиру с увеличенным количеством окон, чтобы наполнить пространство светом и воздухом.

Glorax Development

В большинстве проектов бизнес-класса и выше застройщики предусматривают панорамное остекление, поскольку окна от пола до потолка не только делают внешний вид жилого комплекса более современным и стильным, но и преображают внутреннее пространство квартир, позволяя визуально расширить границы даже небольшой студии, сделав ее легкой и уютной.

Одним из факторов, который влияет на покупку квартиры, является видовая составляющая. Жилье, обращенное на воду или парк, привлекательно для инвестиций. Поэтому при выборе из проектов с хорошими видовыми характеристиками обязательно стоит оценить остекление. Панорамные окна усилят положительные эмоции от картины за окном, позволят создать в квартире интересную зону отдыха. Один из показательных проектов в Санкт-Петербурге – жилой комплекс Golden City от компании Glorax Development на намывных территориях Васильевского острова. Его архитектура и планировки полностью соответствуют ожиданиям от дома бизнес-класса на первой линии у моря. Панорамные окна и приватные террасы с остеклением от пола до потолка усиливают эффект от красоты пейзажей Финского залива. Большое внимание здесь уделено визуальной составляющей – оконные профили имеют приятный золотистый оттенок, который будет сверкать в солнечных бликах рассветного и закатного солнца.

В прямо противоположной ситуации, когда жилье располагается в деловом центре города, панорамные окна – также явное преимущество. Именно в исторических районах Санкт-Петербурга с плотной застройкой в домах часто не хватает света. Поэтому современные решения девелоперов, развивающих районы исторического центра города, помогают получить необходимую инсоляцию в каждой квартире. В эту концепцию хорошо вписался проект редевелопмента «серого пояса» Ligovsky City. На некогда индустриальной территории Лиговского проспекта расположились жилые комплексы, в которых соединились все преимущества жилья бизнес-класса, включая панорамные окна с низким подоконником в 20 сантиметрах от уровня пола. Окна имеют несколько вариантов функции проветривания, а их профили и блок изготовлены из современного материала, который делает их устойчивыми к воздействиям переменчивой погоды Северной столицы. Солнечный свет меняет микроклимат внутри помещения, а качественные стеклопакеты не пропускают посторонние звуки с оживленных улиц.

Выбирая проект для жизни, стоит заранее уточнить у застройщика параметры остекления будущего дома. Экономия на одном из самых важных для хорошего самочувствия элементов квартиры должна насторожить покупателя. Чтобы не вкладывать дополнительные средства на замену конструкций в будущем, выгоднее сразу найти качественное предложение.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/