«Самые прибыльные инвестиции сделаны в кризис». Чем можно удивить фондового инвестора, кроме дивидендов «Газпрома»

Антон Весенний, автор блога «Ленивый инвестор», который в «Телеграме» читают 35 тысяч читателей, рассказал «Фонтанке», что думает о недавних исторических рекордах на российской фондовой бирже и насколько вырастут в ценах акции «Газпрома».

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«Ленивый инвестор» Антон Весенний – один из самых популярных в «Телеграме» отраслевых блогеров, управляет собственным небольшим пакетом акций, который стоит сейчас около 1 млн рублей. Считает себя консервативным инвестором, не спекулянтом, и может похвастаться лишь небольшой, зато стабильной доходностью в 10 – 20% годовых. Однако дикие скачки на российской бирже принесли ему только за два последних весенних месяца сразу 10%. Что это было и куда катится российский фондовый рынок, Антон Весенний обсудил с «Фонтанкой».

– То, как за последние неделю-две подскочили голубые фишки, – было ли это ожидаемо? Как-то люди были готовы к такому «ралли»? Или на самом деле никто не знал, как все выйдет?

– Если бы позитив на рынке был ожидаем, то динамика роста была бы более плавной. Мало кто ожидал от «Газпрома» дивидендов в 16,6 рубля, еще недавно рынок рассчитывал только на 10 рублей. Можно сказать, что новые исторические рекорды индекса Мосбиржи связаны с благоприятным стечением многих обстоятельств, дело не только в «Газпроме».







Это и отсутствие негатива в геополитике, позитив от смены президента в Украине, рекордные успешные размещения российского госдолга, рост цен на нефть, многие компании опубликовали хорошую квартальную отчетность.

Самый главный фактор – начало дивидендного сезона. По многим компаниям дивидендная доходность более 10%. При том, что на банковских вкладах – около 7%. Это очень вкусно. Количество желающих получить больше традиционно создает так называемое «дивидендное ралли», начало которого мы сейчас и наблюдаем.

– Насколько большой вклад в рост внесли новости по дивидендам госкомпаний? Вроде же позиция Минфина, настаивающего на увеличении их выплат в казну, была известна уже очень давно. По идее, все ожидания высоких дивидендов должны были уже быть заложены в цену.

– Позиция Минфина относительно дивидендов в госкомпаниях носит рекомендательный характер, окончательное решение принимается на местах. К примеру, тому же «Газпрому» из-за высокого уровня капиталовложений разрешали платить значительно меньше 50% от прибыли.

Что касается нового исторического рекорда индекса Мосбиржи, то он почти наполовину состоит из нефте-газовых компаний, которые благодаря высоким ценам на нефть и отсутствию новых санкций сейчас хорошо себя чувствуют.

– Почему же «Газпром», а за ним и другие так дернулись на новостях о дивидендах? Все же почти 30%-ный рост в тот пиковый день – это не чересчур ли?

– Дело в том, что увеличение размера дивидендов касается не только текущих выплат. Разговор идет о том, чтобы направить на дивиденды 50% прибыли по итогам 2019 года. Если обещание будет выполнено, дивиденды в следующем году могут составить уже 30 рублей на акцию, что может привести к росту цены акций выше 300 рублей. Инвесторы и фонды видят эти перспективы.

– Почему все так внезапно у нас перестали говорить о санкционном негативе и других так себе новостях и стали думать только о дивидендах? Просто надоели плохие новости и хочется чего-то хорошего?

– Это действительно странно. Очевидно, что в этом году нас еще ждут санкционные сюрпризы. Однако можно сказать, что санкции уже частично заложены в котировки акций, поэтому наш рынок и остается одним из самых недооцененных среди развивающихся. Взять даже рубль. При текущих ценах на нефть доллар сейчас должен стоить менее 60 рублей, однако доллар не падает ниже 63 рублей.

– Насколько вообще, по-вашему, чисто идут торги? Вот все те всплески покупок и продаж, которые подбрасывают цены, они не содержат каких-то признаков манипуляций?

– Наш рынок сложно назвать эталоном экологичности, но я не любитель подобных разговоров. Нам, простым смертным, остается либо соглашаться и инвестировать в этих условиях (так или иначе российский рынок все равно год от года растет), либо переводить деньги к зарубежным брокерам. Я пользуюсь обеими возможностями.

– А не было признаков, что перед скачком «Газпрома» кто-то втихаря успел прикупить по низкой цене, а потом резко скинуть? Вряд ли те, кто готовил это решение по дивидендам, были в силах устоять перед таким соблазном? А у нас не Америка, за такое не сажают.

– Нет, судя по котировкам, сильных «закупов» перед заседанием наблюдательного совета не было. Инсайдеры есть всегда, но в этот раз их было немного.

– Последние пару дней все мировые биржи либо немножко падают, либо стоят почти на месте, а российский рынок подпрыгивает. Что в нас такого особенного? Не дивиденды же «Газпрома» так влияют?

– Сейчас мировые рынки находятся под давлением негатива от торговой войны между США и Китаем. Если посмотреть котировки в день выхода новостей о поднятии с 10% до 25% ввозных пошлин на китайскую продукцию в США на общую сумму $ 200 млрд, то можно заметить, что негатив коснулся практически всех рынков. Но на российском рынке сейчас много позитивных факторов, о которых говорил выше.

– Есть вообще понимание того, что этот рост – это надолго? Что недооценность российских акций, о которых так долго кто только ни твердил, наконец-то оценена по достоинству, и теперь наконец все правильно?

– Наш рынок все еще остается недооцененным по сравнению с другими развивающимися рынками. Текущий рост связан с набором позитивных факторов в моменте. На горизонте все еще висит дамоклов меч санкций, который рано или поздно упадет на голову российских инвесторов, к этому нужно быть готовым и не рассчитывать на значительный рост, особенно голубых фишек.

– Сегодня была забавная информация, говорящая об уровне интереса иностранных инвесторов к нашему рынку – на примере еврооблигаций. Про то, что Минфин отчитался, что почти весь ноябрьский выпуск разошелся за границей, а сейчас выясняется, что они очень быстро все назад в Россию слили. Вообще, вы на рынке видите настоящих иностранных инвесторов? Они всерьез наши акции берут?

– За последний год наблюдается значительный отток иностранного капитала из российских активов. Многие известные мировые инвестфонды либо сокращают позиции, либо уже вышли из российских бумаг. Однако по госдолгу картина более позитивная. По данным ЦБ, доля нерезидентов в ОФЗ за год уменьшилась с 35% до 27%, при этом в начале года их было вообще 25%. То есть с начала года, если верить ЦБ, наблюдается рост, и это отчасти подтверждается рекордными размещениями новых выпусков облигаций федерального займа. Да, всех пугает геополитический фон, но и доходность остается очень привлекательной на фоне низкого уровня долговых обязательств РФ.

– Своим бумом дивидендной доходности мы можем их заинтересовать? Или это все чисто наша локальная история, и больше на зоопарк смахивает: посмотреть прийти могут, покормить можно, но в клетку никто не полезет.

– Проблема не в доходности зоопарка, а в рисках. Если завтра примут санкции на госдолг, ограничат работу банков и т.д., зарубежные инвесторы устроят распродажу и будут бежать из зоопарка с тем, что смогут унести. Именно поэтому у нас на рынке такие высокие дивидендные доходности, это из-за низкой оценки рынка или, проще говоря, премия за риск.

– Вы сами в чем сейчас деньги держите? Поддались на скачки последние? «Газпрома» прикупили?

– Я долгосрочный портфельный инвестор, поэтому локальные просадки и рост у меня практически не вызывают эмоций. В моем портфеле более 30 российских и зарубежных бумаг. «Газпром» я держу уже много лет, и прибыль за счет роста котировок перевалила за 100 тыс. рублей без учета дивидендов. На днях я закрыл треть позиций по «Газпрому», чтобы зафиксировать хорошую прибыль, остальное продолжаю спокойно держать. В ожидании новых санкций и коррекции на мировых биржах постепенно уменьшаю позиции в акциях и перевожу деньги в короткие облигации. Самые прибыльные инвестиции – это вложения, которые сделаны в кризисные времена, думаю, россияне это понимают лучше других. Вспомнить хотя бы 2014 год.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»