Александр Беглов не заявил о своем участии в выборах на заводе «Арсенал», но объявит в ближайшие дни

Встреча врио губернатора Александра Беглова с рабочими завода «Арсенал» обошлась без вопроса о выборах. Об этом сообщили «Фонтанке» участники мероприятия.

По данным очевидцев, рабочие интересовались вопросами, связанными с жизнью города (метро, дорожный ремонт, поликлиники), но про выборы так и не спросили. Ранее «Фонтанка» писала, что в штабе Александра Беглова планировали, что он объявит об участии в выборах в ответ на предложение рабочих.

Вероятно, о намерении баллотироваться будет объявлено в ближайшие дни, но на другом мероприятии. Так, по данным «Фонтанки», 24 мая Александр Беглов встретится с 800 муниципальными депутатами в Таврическом дворце, где они от имени горожан также попросят его стать кандидатом.

Отметим, что обращения к Беглову о желании видеть его губернатором уже опубликовали организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общество блокадников, «Волонтеры Победы», совет Общественной палаты.







Старт избирательной кампании официально дадут на заседании Законодательного собрания 31 мая.

По предварительным данным, присутствовать в бюллетенях на выборах 8 сентября помимо Беглова будут Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Олег Капитанов (ЛДПР) и Михаил Амосов (беспартийный, самовыдвиженец).

Ранее о своих губернаторских амбициях заявляли также Борис Вишневский («Яблоко»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), дважды депутат Законодательного собрания и первый уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Оксана Дмитриева утверждала, что готова идти в губернаторы, но ее не пропустят по муниципальному фильтру, в последние месяцы она прекратила вести активную пиар-кампанию.