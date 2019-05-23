Скрипаль подал голос. СМИ опубликовали запись звонка бывшего полковника ГРУ племяннице, которая о нем «ничего не знает»

Газета «Московский комсомолец» опубликовала 23 мая на своем сайте запись мужского голоса, предположительно принадлежащего бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Судя по тексту заметки, звонил он племяннице Виктории.

«Привет, Викуль. Это Сережа. Чего-то пытался пробиться – абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником. Всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела, как палец у Сеньки. Ну ладно. У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы. Ну давай, всё», – приводит расшифровку «МК».

Звонок и запись на автоответчик состоялись 9 мая. Кроме поздравлений, звонивший поинтересовался здоровьем мужа Виктории. Его зовут Арсений.

По данным газеты, это была вторая попытка Скрипаля поговорить с племянницей. Первая, удачная, состоялась в апреле, и разговор получился содержательным. «МК» сообщает, что женщина уверена в авторстве голоса. Других подтверждений подлинности нет.







На своей странице в социальной сети Виктория Скрипаль 1 мая, то есть уже после предполагаемого разговора с Сергеем Скрипалем, разместила сообщение, которое не соотносится с информацией о том, что она разговаривала с дядей в апреле. Автор обращается к двоюродной сестре Юлии Скрипаль, также отравленной в Солсбери в апреле 2018 года и оставшейся в Великобритании: «Ты не выходишь на связь, мы ничего не знаем о тебе и о Сергее Викторовиче», – начинается сообщение. В нем Виктория Скрипаль просит Юлию передать в Россию доверенность на право распоряжения имуществом.

За несколько дней до сегодняшней публикации Виктория Скрипаль объявила о начале с 1 июня публикации глав своей книги «Разговор с черным котом» – о дяде-разведчике. Издать ее у 46-летней безработной племянницы не получилось. Также она предположила, что ее двоюродная сестра Юлия не планирует возвращаться в Россию.

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 апреля 2018 года в британском городе Солсбери. По версии Скотленд-Ярда, к преступлению причастны сотрудники ГРУ, прилетевшие в Лондон под вымышленными именами.