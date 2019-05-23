Зеленский открестился от референдума о мире с Россией. Президент Украины пообещал опрос

Украинский президент Владимир Зеленский разъяснил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирного соглашения с Россией – это не законодательная инициатива. Однако ему интересно послушать, что по этому поводу думают украинцы.

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми», – цитирует 23 мая главу республики телеканал «112 Украина».

По его словам, президент ставит себе задачу добиться открытости обсуждения важных для страны вопросов с гражданами, а не принимать решения за закрытыми дверями.

Напомним, что руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан 23 мая рассказал, что глава государства намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Москвой и Киевом. По его словам, на референдум будет вынесен вопрос о решении конфликта на Донбассе.

При этом экс-президент Петр Порошенко назвал проведение такого референдума недопустимым.





