В Троице-Сергиевой лавре порезали монаха. С его обидчика тут же сняли сан

Монах Троице-Сергиевой лавры доставлен в больницу с ножевым ранением. В нападении подозревают другого насельника монастыря. Последний уже лишен сана.

Поножовщину на территории главного монастыря России подтвердили в самой обители. На официальном сайте лавры опубликовано заявление.

«В среду, 22 мая, около 21:00 мск на территории Троице-Сергиевой лавры игумен Севастиан (Запольнов), находясь в состоянии крайнего алкогольного опьянения, будучи вне себя, напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему ножом несколько ранений», – говорится в тексте.

Пострадавший находится в Сергиево-Посадской районной больнице: после оказания помощи его жизни ничего не угрожает. Его обидчика задержали в лавре, он стал фигурантом уголовного дела.







«Причиной конфликта, приведшего к столь печальным последствиям, стало неадекватное состояние отца Севастиана вследствие чрезмерного употребления алкоголя», – заявляют в монастыре.

«Братия лавры скорбит о случившемся, молится об исправлении отца Севастиана и здравии иеродиакона Поликарпа», – добавляют в лавре.

К вечеру 23 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Духовного собора Троице-Сергиевой лавры о лишении игумена права ношения монашеских одежд и лишении священного сана.

По информации протодиакона Андрея Кураева, игумен Севастиан – уставщик Троице-Сергиевой лавры, в его обязанности входит следить за чином церковных служб

«В монашестве уже 40 лет. Крест с украшениями получил еще в 2003 году», – пишет Кураев в своем блоге.

По его версии, нетрезвый монах якобы заподозрил собрата в утаивании денег за записки с просьбами о молитвах от прихожан.