В ночь на День города Дворцовый мост разведут третий раз - из-за праздника

Празднование Дня города внесет изменение в график разводки Дворцового моста. К двум разводкам, предусмотренным по расписанию, добавят третью.

Как сообщает 23 мая пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», в связи с проведением праздничных мероприятий в честь 316-летия со дня основания Санкт-Петербурга в ночь с 26 на 27 мая Дворцовый мост дополнительно разведут с 00:00 до 00:30.

Далее переправа будет разводиться по графику для обеспечения судоходства: с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55. При этом навести мост могут раньше запланированного – в зависимости от времени прохождения последнего судна.





