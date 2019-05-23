«Петербургская Недвижимость» представила новые квартиры в ЖК «Солнечный город»

Setl City

В продажу вышли варианты разнообразных планировок по низкой цене – от 2,2 млн рублей. Это одно из самых привлекательных предложений компании в зеленом Красносельском районе.

Новые квартиры представлены в корпусе 10.1 квартала «Солнечный город». Среди них – эргономичные студии с возможностью зонировать столовую и спальню, светлые двухкомнатные квартиры с окнами на две стороны, а также трехсторонние варианты формата 4Е с большой кухней. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции»: покупатели могут выбрать цветовое решение «Ваниль» или «Шоколад».

Компания Setl City строит ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе, на Петергофском шоссе. Квартал окружен четырьмя городскими парками, а в 20 минутах езды на автомобиле находятся великолепные пригороды – Стрельна и Петергоф. До станции метро «Проспект Ветеранов» – 15 минут на городском транспорте.

«Солнечный город» отличается богатой инфраструктурой: здесь уже построена школа, два детских сада, обустроен парк отдыха площадью 5 га, а на первых этажах домов работают магазины, кафе и аптека. В мае Setl City начала строительство четырехэтажного торгового комплекса, где запроектированы места для сетевого гипермаркета и фитнес-центра, а также подземный паркинг.

«Петербургская Недвижимость» является эксклюзивным продавцом всех объектов Setl City. Компания предлагает жилье от 40 застройщиков и сотрудничает с ведущими банками, благодаря чему клиентам предоставляется большой выбор квартир и возможность оформить ипотеку на специальных условиях.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»