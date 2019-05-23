Третье дело за три дня после отставки. Экс-президента Украины Порошенко проверят и на разворовывание денег для армии

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен президента Виктора Януковича Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований Украины еще одно заявление в отношении экс-президента Петра Порошенко.

«Утром зарегистрировали в Государственном бюро расследований заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки. В течение нескольких недель ждем от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества», – цитирует 23 мая Портнова «Интерфакс».

Андрей Портнов выступил инициатором первого обращения в правоохранительные органы в отношении Порошенко после его отставки. 21 мая после его обращения началось досудебное расследование по факту возможной госизмены и действий, направленных на захват государственной власти со стороны руководства Украины в конце 2018 года.

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко уточнила, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.







На следующий день, 22 мая, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. Дело касается назначений должностных лиц в одну из ведущих компаний – производителей электроэнергии на Украине – «Центрэнерго», уточнили в САП.

Сам Пётр Порошенко объяснил действия своих оппонентов предстоящими досрочными парламентскими выборами.

«Я оцениваю, что это признак начала парламентской избирательной кампании. Второе – я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины», – цитирует Порошенко РИА Новости.

Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Срок полномочий депутатов истекал только осенью.

Подготовка к избирательной кампании стартует уже в пятницу, 24 мая, сообщила сегодня глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук. Она не увидела оснований для приостановки действия соответствующего указа президента Владимира Зеленского, несмотря на попытки оспорить указ о назначении досрочных парламентских выборов.