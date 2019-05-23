Матвиенко назвала «выдумкой» новости об ее отставке. Она собирается работать, пока ей доверяет президент

Спикер Совфеда выразила сожаление по поводу ситуации вокруг издания «Коммерсант», в котором работы лишилось несколько журналистов после статьи об ее отставке.

«Я не знаю, кто выдумал всю историю и кому это надо. И почему втягивают уважаемые издания. Это абсолютная выдумка, изначально выдумка <....> Никакого отношения не имею к событиям, происходящим в издательском доме «Коммерсантъ». Никаких разговоров ни с кем на эту тему не было, если мы сидели рядом с [Алишером] Усмановым, то это не означает, что мы обсуждали этот вопрос», – цитирует 23 мая заявление Валентины Матвиенко ТАСС.

По ее словам, кресло спикера она будет занимать «столько, сколько будут доверять коллеги по Совету Федерации и президент». Валентина Матвиенко подчеркнула, что претензий ни к кому у нее нет.

Владимир Путин сегодня, 23 мая, наградил спикера Совфеда орденом Андрея Первозванного.





