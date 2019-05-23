С Днём рождения, город Петра!

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Строительная компания ООО «Терминал-Ресурс», реализующая проект комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах», с радостью поздравляет всех с праздничной датой!

316 лет назад на Заячьем острове в дельте Невы была заложена Петропавловская крепость. Место выбрал лично Петр Первый. Существует легенда: при закладке первого камня в воздухе был замечен орел. 27 мая 1703 года принято считать официальным днём рождения города.

Сегодня Санкт-Петербург – культурная столица России, один из красивейших городов мира и одно из самых популярных туристических направлений Европы.

Петербург, Петроград, Ленинград,

Наш родной и любимый Питер!

Здесь поздравить тебя каждый рад

Просто гость и, конечно, житель.

Процветай ещё много столетий,

Хорошей и расти вместе с нами!

Пусть почаще нам солнце светит,

Остальное сделаем сами.

СК «Терминал-Ресурс» – малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе, отдел продаж: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya